Blechbläser in Thurn

Ein Fest der Klangfarben und der musikalischen Vielfalt steht am Sonntag, 8. Juli, 18 Uhr, im idyllischen Ambiente des Rosengartens zu Schloss Thurn in Heroldsbach an. Die elf Blechbläser des "Ensembles Hundshaupten" bieten bei ihrem traditionellen Sommerkonzert eine ebenso unterhaltsame wie anspruchsvolle Mischung aus Werken unter anderem von Bach, Beethoven, Dowland, Verdi und Suppé. Karten (14/zwölf Euro) im Vorverkauf im Kulturamt des Landkreises, Telefon 09191/861045, "Bücherstube an der Martinskirche", 09191/14500), Erlebnispark Schloss Thurn, 09190/929898, sowie an der Abendkasse (Einlass 17 Uhr). red