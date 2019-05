Blechbläser-Ensemble beweist sein Können

Für die sieben Musiker des Bad Kissinger Blechbläser-Ensembles ist Musik die schönste Nebensache der Welt. Das Repertoire des Ensembles erstreckt sich dabei von der klassischen Blechbläsermusik des Barocks über die Schlager der zwanziger und dreißiger Jahre bis hin zur modernen Unterhaltungs- und Filmmusik.

Aber auch ein Ausflug in die Blas- und Marschmusik findet seinen festen Platz in den Konzertprogrammen. Das Ensemble ist am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr im Kursaal Bad Bocklet zu hören. sek