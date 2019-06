"Blech-Mafia" zu Gast beim Musiksommer Obermain

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr findet auch in diesem Jahr ein Jazzabend im Bruderhof von Kloster Banz statt. Gestalten wird den Abend am Sonntag, 14. Juli, ab 19 Uhr die "Blech-Mafia" Nürnberg. Die Besucher dürfen sich auf brillante Trompetenklänge freuen, auf symphonische Posaunenstimmen, verfeinert durch Horn und Tuba, mit Schlagzeug gewürzt - und das alles unter freiem Himmel.

Der Zugang zum Bruderhof erfolgt über den Haupteingang der Hanns-Seidel-Stiftung. Bei schlechten Witterungsverhältnissen wird das Konzert jedoch in den Kaisersaal von Kloster Banz verlegt. Der Einlass beginnt um 18 Uhr.

Karten für den Jazzabend in Kloster Banz am Sonntag, 14. Juli, gibt es zum Preis von 15 Euro bei nachfolgenden Stellen zu erwerben: Online-Kartenbuchung: www.proticket.de/MSO, telefonische Kartenbuchung: bei der Pro-Ticket-Hotline 0231/9172290 (Montag bis Freitag von 8.30 bis 20 Uhr, Samstag von 9 bis 17.30 Uhr) sowie bei folgenden lokalen Vorverkaufsstellen: Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, Bahnhofstraße 1; Tourist-Info der Stadt Lichtenfels, Marktplatz 10; Kreiskasse im Landratsamt Lichtenfels, Kronacher Straße 28 - 30. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Es gibt eine Ermäßigung für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Ehrenamtskarteninhaber gegen Ausweisvorlage an der Konzertkasse. red