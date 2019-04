Blaulicht-Party auf dem Wanderparkplatz

Am Freitag, 10. Mai, ab 20 Uhr wird in Stublang eine zünftige Blaulicht-Party für die junge Generation gefeiert. Nico Weidner, Bastian Fischer, Philipp Fischer und Johannes Hellmuth von der Feuerwehr Stublang laden alle Feierfreudigen ins Festzelt am Wanderparkplatz ein. Dort wird ein DJ für Stimmung und gute Musik sorgen. Pizza, Leberkäs, Gaasmoaß und viele andere Getränke lassen keine Wünsche offen. Einlass ist ab 16 Jahren, mit "Mutti-Zettel" dürfen auch Jugendliche gerne länger im Zelt bleiben. Ansonsten gilt: "Hartes" erst ab 18 Jahren, so Nico Weidner von der Feuerwehr Stublang. red