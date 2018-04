Blaues Auto beschädigt VW Golf

Am Dienstag ist zwischen 12.30 und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarktes in Buckenhof (Kreis Erlangen-Höchstadt) der VW Golf eines 69-jährigen Kalchreuthers beschädigt worden. Das Auto zeigte an der Heckstoßstange Kratzer und einen blauen Farbabrieb auf. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeidienststelle Erlangen-Land auf 700 Euro. pol