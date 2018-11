Blaues Auge durch Unbekannten

Ein 20-jähriger Geschädigter lief in der Nacht auf Sonntag von einer Diskothek in der Franz-Ludwig-Straße in Richtung ZOB. Hierbei bekam er einen Schlag von einer unbekannten männlichen Person auf das Auge. Er erlitt hierdurch ein Hämatom am Auge. Die Streife sah bei der Fahndung noch zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung Rosengasse rennen. Diese entkamen jedoch unerkannt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.