Uttenreuth vor 17 Stunden

Blauer VW wurde zerkratzt

Am Montag ist zwischen 14.30 und 17.30 Uhr in der Marloffsteiner Straße in Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) die komplette Beifahrerseite eines geparkten blauen VW zerkratzt worden. Hinweise nimmt...