Blauer Ford in Forchheim angefahren

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 9 und 16.30 Uhr in der Konrad-Ott-Straße in Forchheim einen Schaden am Auto eines 36-Jährigen verursacht. Dieser hatte seinen blauen Ford am Morgen auf einem Parkplatz abgestellt und musste nach der Arbeit feststellen, dass sein Fahrzeug am linken Außenspiegel sowie der Fahrertüre beschädigt worden ist. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 700 Euro. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wende sich an die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.