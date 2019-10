Zweimal heißt es in den nächsten Wochen wieder: "Blaue Stunde" in der Klosterkirche. Gerald Fink an der Orgel interpretiert Texte, die Pfarrer Peter Söder vorträgt. Am Freitag, 18. Oktober, findet um 18 Uhr die erste "Blaue Stunde" in diesem Jahr statt, mit dem Thema Urlaub - eine Fantasiereise im Herbst. Die zweite und letzte "Blaue Stunde" in diesem Herbst beginnt am Freitag, 8. November, ebenfalls um 18 Uhr. Das Thema diesmal: #gottesgeschichte. Sie bietet vertraute biblische Texte in neuem Gewand. red