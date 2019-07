Ein Abdruck der beiden Hände einer bisher unbekannten Person zieren jetzt die Hausfassade eines Hotels in der Kulmbacher Straße in Kronach. Im Zeitraum von Sonntag bis Montagmorgen hinterließ der Täter seine Handabdrücke in blauer Farbe auf der Hauswand. An der Fassade entstand dadurch ein Schaden von circa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09261/5030 bei der Polizei Kronach zu melden.