Blasorchester Ebern spielte auf

Das Oktoberfest des Blasorchesters Ebern fand großen Anklang. Viele Besucher feierten im Eberner Rathaus mit. Unter der Leitung von Sebastian Saffer unterhielt das Orchester mit seinem neuen Programm, wie das Bild belegt. Der Partnerstadt Strass wurde mit dem Marsch "Dem Land Tirol die Treue" ein Ständchen gespielt. Der Musikverein will sich nach eigenen Angaben in den nächsten Wochen intensiv auf das Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Breitengüßbach sowie auf das vorweihnachtliche Konzert vorbereiten. Termine sind am Samstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der Gemeindeturnhalle Breitengüßbach und am Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Ebern. Foto: Saskia Nembach