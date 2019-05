Blasorchester Ebern feiert 2020 Jubiläum

Bei der Jahresversammlung des Blasorchesters Ebern im Probenraum in der Braugasse berichtete Vorsitzender Matthias Sperber über vergangene sowie kommende Maßnahmen und Veranstaltungen des Musikvereins. Ein großes Jubiläum bahnt sich 2020 an. Im Zeitraum vom 10. bis 13. Juli begeht das Orchester sein 60-jähriges Bestehen am Festplatz in Ebern (Campingplatz, Nähe Bahnhof).

Dirigent Sebastian Saffer betonte die produktiven Vorbereitungsphasen sowie die gut besuchten Konzerte und lobte die starke Besetzung bei Auftritten. Hervorgehoben wurde das sehr erfolgreich abgeschlossene Wertungsspiel. Auf diesem Erfolg möchte das Orchester heuer im Juli mit der Teilnahme an dem Wertungsspiel in Strullendorf aufbauen. Die Musiker proben schon dafür, wurde mitgeteilt.

Peter Müller, zuständig für die Organisation der Kirchenmusik, gab Auskunft über den aktuellen Stand der Kirchenauftritte. Einen Einblick in das verfügbare Inventar gaben die Zeugwarte Stefan Rüpplein (Instrumente) und Veronika Müller (Bekleidung). Über die finanzielle Lage informierte der Kassier Paul Marks. Markus Appel wurde als neuer Kassenprüfer von der Versammlung bestätigt. red