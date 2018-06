Blasmusiker auf der Seebühne

red



Ein buntes Blasmusikprogramm präsentiert das Blasorchester Ebensfeld am Samstag, 23. Juni, von 16.30 bis 17.30 Uhr auf der Bad Staffelsteiner Seebühne.Unter der Leitung von Dirigent Reinhold Stärk unterhalten die Ebensfelder Musiker alle Besucher im Kurpark mit Blasmusik von konzertant bis traditionell.Am Montag, 25. Juni, spielt das Blasorchester Ebensfeld auch in diesem Jahr ab 19.30 Uhr zünftig auf. Die Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Reinhold Stärk präsentieren auf der idyllisch in Marktzeuln an der Rodach gelegenen Festbühne Blasmusik für die ganze Familie, von traditionell böhmisch bis zu modernen und konzertanten Klängen.