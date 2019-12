Blasmusiker auf Banz

Knapp 130 Delegierte des Nordbayerischen Musikbundes drängten sich in die Kutschenhalle des altehrwürdigen Klosters Banz. Dort hatte der Blasmusikverband zu seiner alljährlichen - und in diesem Jahr richtungsweisenden - Delegiertenversammlung geladen.

Kernpunkte der Tagesordnung waren die Verabschiedung einer neuen Satzung und die Neuwahl des Präsidiums. Dass die Blasmusik im Landkreis Lichtenfels, im Bezirk Oberfranken und in ganz Nordbayern einen hohen Stellenwert hat, ließ sich nicht nur an der großen Delegiertenzahl ablesen.

Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner dankte den Ehrenamtlichen für ihr Engagement: "Sie sind entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt!", gleichzeitig verteidigte sie ihre Haltung gegenüber einer möglichen Ehrenamtsstiftung. Mehr als eine solche Stiftung seien bürokratische Erleichterungen gefragt, beispielsweise bei Großveranstaltungen von Vereinen. Für finanzielle Erleichterungen seien höhere Freibeträge besser geeignet als eine Stiftung.

Bürokratischen Anforderungen

Die Gremien des Musikbundes wurden einer tiefgreifenden Strukturreform unterzogen, die musikalische Arbeit wurde aufgewertet, und schließlich wurde auch eine eigene Kommission zur Vereinsunterstützung gegründet - ein wichtiger Schritt in einem Umfeld, in dem die bürokratischen Anforderungen beinahe wöchentlich wachsen. Abgestimmt wurde über ein Novum in der Verbandsgeschichte: Die Blasmusikverbände des Freistaats geben unter dem Dach des Bayerischen Blasmusikverbandes ab dem kommenden Jahr ihre eigene Verbandszeitschrift heraus. Bislang war diese Aufgabe einem externen Verlag übertragen, nun wird der Bayerische Blasmusikverband erstmals selbst als Herausgeber tätig. Die für die neue Medienstrategie notwendige Beitragsanpassung wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Ein Novum auch bei den Präsidiums-Neuwahlen: Zwei Kandidaten konnten nicht anwesend sein und stellten sich den Delegierten per Videobotschaft vor. Diese kleinen Einspieler ließen den einen oder anderen Delegierten schmunzeln, hielten die Versammlung aber nicht davon ab, die beiden Kandidaten auch zu wählen. Der alte und neue Präsident des größten bayerischen Blasmusik-Einzelverbands ist der Landtagsabgeordnete Manfred Ländner aus Würzburg, seine Stellvertreter sind Gerhard Engel (Oberpfalz), Helmut Schörner, Thomas Kolb (Oberfranken), Max Mages (Unterfranken) und Tobias Hauenstein (Mittelfranken). om