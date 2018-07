Blasmusik unter alten Bäumen

Schülerbilder auf der Tasse



Der Schlossgarten ist durch seine Umgestaltung vor gut einem Jahr zu einer Oase im Herzen von Weisendorf geworden. Das bewies einmal mehr das sehr gut besuchte zweite Schlossgartenfest, zu dem der Markt Weisendorf am Sonntag bei herrlichem Wetter eingeladen hatte."Die Investitionen in die Umwandlung des Schlossgartens in einen Aktiv- und Erholungsgarten haben sich gelohnt", erklärte Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) bei seiner Begrüßungsansprache. So werde der Spielplatz mit seinen vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten von überwiegend jungen Besuchern sehr gut angenommen, biete solche aber auch für Erwachsene oder werde einfach nur zum Entspannen genutzt. Der Bürgermeister betonte, dass es auch den Mitarbeitern des Bauhofs zu verdanken sei, dass sich der Schlossgarten in dieser Schönheit präsentiert. "Die pflegen den Park, als wäre es ihr eigener Garten", lobte der Bürgermeister unter Beifall.Die Besucher wurden von der Freiwilligen Feuerwehr mit Speis' und Trank verwöhnt. Auch für Unterhaltung war gesorgt, die Gruppe "Blechragout" punktete vor allem beim älteren Publikum mit Blasmusik und wurde am Spätnachmittag von der Band "Cool Music" abgelöst. Aber es wurde noch mehr geboten: Die Kinder konnten sich im Zielspritzen üben oder ihre Treffsicherheit an der Torwand beweisen. Die Karnevalisten der "Blummazupfer" hatten ihre Schmink-Utensilien ausgepackt und der Seniorenbeirat informierte über soziale Einrichtungen sowie über seine Arbeit und Angebote. Auch eine Lese-Ecke war eingerichtet und zu hören waren Märchen ebenso wie literarische Besonderheiten.Im vergangenen Jahr hatten die Schüler der Grundschule im Rahmen des Projekts "Meine Heimat Weisendorf" ihrer künstlerischen Ader freien Lauf gelassen und ihr Heimatempfinden in Bildern zum Ausdruck gebracht. Die drei Siegerbilder von Ben Reinl zum Schlossgarten und Jagoda Szysko (Weiher mit Schwan) und Diana Selimova (Schule Weisendorf) wurden auf einer Tasse verewigt und am Sonntag zum Kauf angeboten.Der Park an der Erlanger Straße mit seiner Vergangenheit, die bis 1500 zurückreicht, stand bei der Ortskernsanierung ganz oben auf der Wunschliste der Weisendorfer. Im Jahr 2014 begannen die Planungen und der verwilderte Park wurde "ausgeräumt", schadhafte Bäume wurden gefällt und der wilde Unterwuchs beseitigt. Ein Teil des schützenswerten Baumbestandes konnte erhalten werden. Aus der Wildnis wurde für rund 570 000 Euro ein Aushängeschild für den Markt Weisendorf. Es wurden Pflanzflächen, Wege und Plätze angelegt sowie ein Spielplatz mit Kletterwand und Sitz- und Aufenthaltsinseln.