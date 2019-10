Blasmusik spielte Ständchen

Traditionell ziehen am Kirchweihmontag bei der Kraisdorfer Kirchweih die Musikanten der Blasmusik Kraisdorf unter der Leitung von Gerhard Eller durch das Dorf und spielen Ständchen. Dabei wechseln sich Pop und Schlager vom Rummelplatz mit Polkas, Walzern und Märschen der Blasmusikanten ab. Neben einer finanziellen Spende für die Jugendarbeit gibt es hie und da etwas "Flüssiges", damit die Ventile gängig bleiben. Die Blasmusik Kraisdorf ist schon auf das kommende Jubiläumsjahr 2020 fixiert, in dem im August der 50. Geburtstag der Kapelle gefeiert wird. In der Blaskapelle musizieren unter der Leitung von Gerhard Eller Jung und Alt miteinander. Foto: Simon Albrecht