Hetzlos vor 22 Stunden

Blasmusik-Open-Air am Feuerwehrhaus

Das traditionelle Blasmusik Open-Air findet in Hetzlos am Donnerstag, 20. Juni, am Feuerwehrhaus statt. Um 14 Uhr eröffnen die Hetzloser Musikanten die Veranstaltung. Ab 15.15 Uhr spielt der Jugendmus...