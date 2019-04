Blasmusik löst sich auf

Die Wallenfelser Blasmusik hört nach zwölf Jahren auf. In der Jahreshauptversammlung wurde einstimmig die Auflösung der Blasmusik beschlossen.

Erster Vorsitzender Christian Köstner blickt in seinem Jahresbericht auf die Gründung zurück. Als sich 2006 viele Musiker aus dem Musikverein Wallenfels zurückgezogen hatten, beschlossen diese, sich einfach einmal ungezwungen zu treffen und miteinander zu musizieren. Schnell fand man wieder den Spaß an der gemeinsamen Musik und nach einigen Proben spielte man dann einem aktiven Musiker ein Ständchen zum 50. Geburtstag. Es sprach sich schnell herum dass die "alten" Musiker wieder zusammen spielen, und nachdem immer mehr Terminanfragen kamen, beschloss man im Jahre 2007 die Wallenfelser Blasmusik zu gründen.

So wurden über elf Jahre viele Termine wahrgenommen, z. B. der Kirchweihauftakt am Gasthaus "Sommerkeller", Schützenfest Schauenstein, Kinderfest Münchberg, Oktoberfest der bärenstarken Typen in Wallenfels, Schützenfestumzug in Wallenfels, Frühschoppen beim Mühlfest Wallenfels, Adventskonzert in der Stadtpfarrkirche und viele mehr. Besondere Höhepunkte waren die Teilnahmen an den Musikfesten in Friesen, Steinwiesen, Windheim und Kronach. Ab 2016 konnten dann aber aufgrund von gesundheitlichen Problemen einiger aktiver Musiker keine Festzüge mehr gespielt werden, dennoch konnte man bis zum letzten Auftritt beim Mühlfest 2018 immer eine gute Blasmusik bieten.

Schöne Zeit endet

Ende 2018 beschloss man dann schweren Herzens, den Verein aufzulösen. Dies geschah keinesfalls im Streit, man merkte einfach, dass man eine sehr schöne Zeit gemeinsam hatte, die jedoch jetzt zu Ende geht.

Köstner bedankte sich besonders beim Gesangverein Cäcilia Wallenfels für die enge Zusammenarbeit - gemeinsam veranstaltete man viele Konzertabende und Fahrten -, und bei der Familie Andreas und Christa Stöcker für die Bereitstellung eines Proberaums.

Dirigentin Yvonne Deckelmann resümierte, dass die Wallenfelser Blasmusik zu einer Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens in Wallenfels wurde. Wie Kassier Peter Stumpf erläuterte, wird das Guthaben des Vereins nach Abzug aller noch anfallenden Kosten satzungsgemäß an den musikalischen Nachwuchs gespendet.

Bürgermeister Jens Korn bedauerte die Auflösung des Vereins. Ein Teil des musikalischen Lebens in Wallenfels werde jetzt fehlen. Er überreichte dem Vorsitzenden für seine zwölfjährige Tätigkeit eine Flasche Flößerschnaps der Geschmacksrichtung Korn. red