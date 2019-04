Blasmusik im Klinikum

Am Samstag, 6. April, tritt das städtische Blasorchester Bayreuth ab 15.30 Uhr im Foyer des Klinikums auf. Unter der Leitung von Peter König erwartet die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm von Walzer über Klassik, Jazz, Filmmusik bis hin zu Rock und Pop. Parallel dazu findet am Samstag, 6., und am Sonntag, 7. April von 10 bis 17 Uhr der Ostermarkt des Klinikums statt. Der Eintritt ist jeweils frei. red