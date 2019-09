Blasmusik, die ans Herz geht

Karl-Heinz Hofmann Kronach — Holger Mück und seine Egerländer Musikanten erfreuten erneut mit ihrer herzberührenden und unter die Haut gehenden Egerländer Blasmusik. Im ausverkauften großen Saal des Schützenhauses in Kronach waren Fans des Orchesters, aber auch "alte Blasmusikhasen" hellauf begeistert von der Harmonie, der Exaktheit und dem ansprechenden Repertoire des beliebten Orchesters.

Holger Mück, ein Sohn des Frankenwaldes, gründete das Orchester Holger Mück (OHM) im Jahre 2004. Die Liebe zur traditionellen Egerländer und Böhmischen Blasmusik führte die Musiker im OHM zusammen. Seit 2004 musiziert Holger Mück mit seinen Egerländer Musikanten und ist in dieser Zeit zum Top-Blasorchester in Sachen Egerländer Blasmusik avanciert. Während sich das Orchester anfangs aus Musikern aus dem oberfränkischen und südthüringischen Umland zusammensetzte, kommen die Vollblutmusiker heute länderübergreifend aus ganz Deutschland. Mit dabei sind Musiker aus Nordbayern, Schwaben, Hessen, Thüringen, Sachsen, Berlin, Brandenburg oder aus dem Saarland. Viele von ihnen spielen hauptberuflich in namhaften Militär-, Polizeiorchestern oder symphonischen Orchestern.

Innerhalb von 15 Jahren hat sich das OHM, so die Kurzform für Orchester Holger Mück, in die Herzen vieler Blasmusikfans im In- und Ausland gespielt. Von Radolfzell am Bodensee bis ins Sauerland, Saarland und Sachsen haben die Musiker in ihrer Frühjahrstournee mit über 20 Konzerten ihre Fans begeistert.

Am Sonntag gastierte Holger Mück mit seinen Musikanten in Kronach und stellte das Programm der neuen und mittlerweile fünften CD "Egerländer Blut" vor. Dabei treffen eigens und speziell für das Orchester arrangierte und komponierte Blasmusiktitel auf unvergängliche böhmische Blasmusik.

Keineswegs versteht sich das OHM als Ernst Mosch-Coverband, ganz im Gegenteil. Seit der ersten CD-Aufnahme produziert das OHM ausschließlich eigene und speziell für dieses Orchester gefertigte und arrangierte neue Kompositionen. "Traditionen bewahren ist eine ehrenwerte Aufgabe, neue Wege zu gehen und die Spielart der Egerländer und böhmischen Blasmusik weiter zu entwickeln, ist unser Ziel. Wir wollen diese wunderbare Musiktradition erhalten, aber vor allem mit neuen Ideen diese in die Zukunft tragen", erklärt Holger Mück.

Viele neue ideen- und facettenreiche Kompositionen hat Holger Mück für die neue CD "Egerländer Blut" ausgesucht, speziell für sein Blasorchester in Noten setzen und seinen Musikanten auf den Leib schneidern lassen. "Egerländer Blut", ein Konzertmarsch, ist dabei nicht nur das Tourmotto, sondern wurde auch von Holger Mück speziell für diesen Tonträger komponiert.

Mit Charme und Fachwissen führte Sandra Spindler, die auch als Gesangspartnerin des Orchesterchefs mit ihrer warmen Stimme begeisterte, durch das die Herzen berührende Programm. Mit Leidenschaft motivierte der Orchesterleiter seine Musikanten zur Höchstleistung. Die Verbundenheit zur Egerländer Blasmusik zeigte das Orchester nicht nur durch ihre originale Egerländer Tracht, sondern vor allem durch den unverwechselbaren weichen und manchmal auch temperamentvollen Sound.

Der "Alphorn-Casanova"

Als Solist am Alphorn stellte sich Holger Mück selbst vor und begeisterte das Kronacher Fachpublikum. Alexander Pfluger schrieb ihm die gefühlvolle Rock-Ballade "Alphorn-Casanova". Bereits als junger Musikant spielte der Coburger Sascha Dalke im OHM das zweite Flügelhorn. Sein Trompeten-Mentor wurde Holger Mück. Er nahm ihn an die Hand, und Dalke überzeugte mit einer herausragenden Leistung in Kronach als erster Trompeter wie auch als Solist. Nach zweieinhalb Stunden feinster Blasmusik verabschiedete sich das Orchester von der Bühne in Kronach mit der melancholischen Melodie "Wir freu'n uns so auf ein Wiederseh'n" mit Gesang von Kalle Belz und Holger Mück. Mit stehenden Ovationen dankte das Kronacher Publikum und forderte mehrere Zugaben.

Ein Wiedersehen lässt nicht lange auf sich warten. Im November wird das OHM im Theater in Hildburghausen ihr Jahresabschlusskonzert geben. Im kommenden März wird man mit neuem Programm in der Rennsteighalle in Steinbach am Wald aufspielen. Der Vorverkauf startet am 15. Oktober in der Gemeindeverwaltung Steinbach. Hier bekommt man auch die CD. Erhältlich sind die CDs des Orchesters im Online-Shop, der über die Homepage www.holgermueck.de erreicht werden kann. "Egerländer Blut" gibt es auch bei Foto-Thron in Kronach (Schwedenstraße 11).