Blaskapelle Wachenroth lädt zum Musikantenstadl

Die Blaskapelle Wachenroth veranstaltet schon zum achten Mal den traditionellen Musikantenstadl in der Ebrachtalhalle Wachenroth. Die Kapelle lädt am Samstag, 28. September, zu einem Abend mit schöner Blasmusik ein. Neben der Blaskapelle Wachenroth wird auch die Gastkapelle "Ehrabocher Musikanten" aus Kirchenehrenbach den Abend mitgestalten. Als besonderen Höhepunkt können sich die Besucher auf die außergewöhnlichen Klänge der "Wachäröder Oberkrainer" freuen. So werden Stücke von "Slavko Avsenik und seinen Original Oberkrainern" bis hin zu den "Global Krynern" zum Besten gegeben. Das weitere Programm reicht von Klassikern der böhmisch-mährischen Blasmusik bis hin zu bekannten Schlagern. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Ebrachtalhalle Wachenroth, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf beim Bekleidungshaus Murk Wachenroth, dem Geschenkeladen Grönert sowie bei allen Musikern für sechs Euro oder an der Abendkasse für sieben Euro erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.blaskapelle-wachenroth.com. Foto: privat