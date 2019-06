Die Blaskapelle St. Josef Gaustadt feiert am Samstag, 1. Juni, ab 18 Uhr fünfzehn Jahre Blaskapelle und sechzig Jahre Jugendblaskapelle. Hierzu sind alle in den gemütlichen Garten der Hofer Schützen, Andreas-Hofer-Str. 5, hinter dem Caritas-Seniorenheim in Gaustadt eingeladen. Beginn ist um 18 mit der Einweihung und Segnung des neuen Probenraums. Ab 19 Uhr tritt die Stadtkapelle als Gast unter der Leitung von Norbert Volk auf. Den zweiten Teil übernimmt die Blaskapelle Gaustadt unter der Leitung von Chad McRoberts. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal der Hofer Schützen statt. red