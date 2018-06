Blaskapelle spendet insgesamt 3800 Euro

Evi Seeger



Zum Geburtstag bekommt man normalerweise Geschenke. Die Blaskapelle Wachenroth hielt es anlässlich ihres 25. Geburtstags gerade umgekehrt: Mit Geschenken von zusammen 3800 Euro sorgten der Vereinsvorsitzende Siegfried Lindner und Dirigent Peter Arnold für Freude. Die Spenden gingen zu gleichen Teilen an die katholische Pfarrei Sankt Gertrud und das Altenpflegeheim "Hephata" in Aschbach. Erspielt hatte das Geld das Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim mit seinem Benefizkonzert in der Ebrachtalhalle. Der Vorsitzende des Diakonischen Werks, Norbert Kern (als Träger des Pflegeheims), dankte der Blaskapelle. Es sei geplant, im Garten der Einrichtung für die Fitness der Bewohner seniorengerechte Bewegungsgeräte zu installieren. Darüber hinaus werde an Hochbeete gedacht, um deren Pflege sich die Senioren kümmern.Für die Pfarrkirche Sankt Gertrud nahm Padre Gabriel Ramos Valiente mit Dank an die Musikkapelle die Spende entgegen. Die Pfarrkirche werde derzeit innen komplett restauriert, da sei jeder Euro gut angelegt. Die Wiedereröffnung des Gotteshauses findet am 9. September zusammen mit dem Pfarrfest statt.