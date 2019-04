Blaskapelle lädt zum Tanz in den Frühling

Mit beschwingten Klängen, altbekannten und neu entdeckten Polkas und Walzern, die zum Tanzen einladen sollen, möchte die Blaskapelle Wachenroth am kommenden Samstag den Frühling begrüßen. Darüber hinaus erwarten die Besucher bekannte Weisen der Schlager- und Popwelt wie Hits von "Abba", den "Les Humphries Singers", Udo Jürgens oder auch Roy Black. Der Tanz in den Frühling findet am Samstag, 27. April, ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) in der Ebrachtalhalle in Wachenroth statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Foto: privat