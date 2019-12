Blaskapelle lädt zum Adventskonzert ein

Zu einem besinnlichen, adventlichen Konzertvergnügen in der Pfarrkirche Sankt Jakobus lädt die Blaskapelle Ebing am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr ein. Wie in den letzten Jahren will die Blaskapelle auch heuer wieder die Konzertgäste mit einem breit gefächerten musikalischen Programm und meditativen Texten auf die Weihnachtszeit einstimmen. Dargeboten werden unter anderem zur feierlichen Eröffnung der Festmarsch ("Tochter Zion"), besinnliche klassische Stücke, Balladen und klassische Weihnachtslieder. Höhepunkt des Konzerts sind die Stücke mit Gesang. Zum Abschluss wird gemeinsam ein Lied gesungen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen. Im Anschluss an das Konzert wird Glühwein verkauft. Den Erlös spendet die Blaskapelle an die Bamberger Tafel. red