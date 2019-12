Blaskapelle lädt zu Weihnachtskonzerten

Die Blaskapelle Wachenroth lädt zu ihren traditionellen Adventskonzerten ein. Am Freitag, 20. Dezember, ist die Blaskapelle bereits zum sechsten Mal im Kloster Schwarzenberg in Scheinfeld zu Gast, um das Gotteshaus mit weihnachtlichen Klängen zu füllen. Dort beginnt das Konzert um 19 Uhr. Am Sonntag, 22. Dezember, spielt das Orchester sein weihnachtliches Konzert - schon zum 13. Mal - in seiner Heimatpfarrei St. Gertrud, Wachenroth. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. An beiden Konzerten wird sich zudem eines der Nachwuchsorchester der Kapelle präsentieren. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, Spenden für die Nachwuchsarbeit sind willkommen. Nach dem Konzert lädt die Kapelle zum geselligen Beisammensein bei Glühwein und Bratwürsten. red