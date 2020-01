Blaskapelle hilft Tafel und Pfarrkirche

Eine gute Stunde verzauberte die Blaskapelle Ebing bei ihrem Adventskonzert viele Zuhörer in der Pfarrkirche Sankt Jakobus der Ältere. Besinnliche Texte rundeten das Konzertprogramm ab. Da der Eintritt frei war, freut sich die Blaskapelle über Spenden in Höhe von 1050 Euro. 900 Euro wurden von der Blaskapelle an die die Bamberger Tafel überwiesen. 150 Euro überreichten die Musiker dem Pfarramt für die Kirche in Ebing. red