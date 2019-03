Blaskapelle gestaltet Kirchenkonzert

Ein Kirchenkonzert findet am Sonntag, 31. März, um 14 Uhr in der Kirche St. Johannes Enthauptung in Lauter statt. Die Blaskapelle Edelweiß unterhält die Besucher mit Musik und meditativen Texten. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen in der Alten Schule. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden gehen je zur Hälfte an den Musikverein und an die Lauterer Kirche. sek