Blaskapelle Buchbach lädt zur "Serenade am Teich" ein

Die "Serenade am Teich" gehört mittlerweile zum festen Bestandteil im Jahresprogramm der Blaskapelle Buchbach. Die Musiker laden am Samstag, 10. August, ab 18 Uhr zu einem bunten Programm nach Buchbach an den Löschteich ein.

Starten werden die Musikerinnen und Musiker mit einem Gottesdienst um 17 Uhr zu Ehren der verstorbenen und lebenden Mitglieder in der Sankt-Laurentius-Kirche. Dem schließt sich ein Marsch zur Serenade am Teich an.

Mit Gerti und Trudi

Gegen 19 Uhr wird der Musikverein Seibelsdorf zur Unterhaltung aufspielen. "Die Leute vom Wald" - eine Oberkrainerbesetzung - sind als spezielle Gäste eingeladen. Sie spielen Volksmusik und -lieder im Oberkrainersound. Mitglied dieser Besetzung ist der in Thüringen sehr bekannte Volksmusikant Hans im Glück. Die Musikanten kommen aus Piesau und dem Thüringer Wald. Zudem spielt Ferdinand Hähnlein, ein Mitglied der Buchbacher Blaskapelle, mit. Die lustigen Seniorinnen Gerti und Trudi haben wieder ihren Tratsch und Klatsch über die Ereignisse im Dorf und darüber hinaus dabei. Für "kulinarische Highlights" wird ebenfalls gesorgt. Sollten es die Wetterverhältnisse nicht zulassen, so wird man ins Kulturhaus ausweichen. uzi