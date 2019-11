"Blao" mit rockigem Blues-Popp im Kintopp

Die Formation "Blao" spielt am Freitag, 15. November, um 20 Uhr im Hollfelder "Kintopp". Die fünf Musiker verknüpfen stilistische Elemente aus dem reichen Schatz der Pop- und Rockgeschichte mit dem fränkischen "Way of Life". Spannungsvoll und nur so vor Kraft strotzend, im nächsten Moment bluesig nachdenklich und immer garniert mit köstlichen fränkischen Texten. Für einen treibenden Groove, bei dem man nicht still sitzen kann, sorgen Mike Müller (Drums) und Klaus Metzler (Kontrabass/Gesang), Marcus Leclaire (Sologitarre) und Bernd Zirovnicky (Keyboard). Siggi Michl (Gesang/Gitarre) ist für Musik und Texte verantwortlich. Miteinander ein hitverdächtiger Klangkörper, mitten aus Franken. Karten gibt es bei ok-ticket.de oder direkt an der Abendkasse. red