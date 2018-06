"Blao" im Schäferhaus

"Blao" ist eine neue Band, deren Musik unter anderem von Elementen aus Pop, Rock, Rhythm & Blues geprägt ist, tanzbar und mit eingängigen Texten, aber nichts von der Stange.Die fünf Musiker präsentieren ausschließlich Eigenkompositionen und eigene Texte, die das Besondere im Alltäglichen herausstellten. Und das alles in kraftvollem, treffendem Fränkisch, das die Musik höchst authentisch und eigenartig macht."Blao" sind Mike Müller (Schlagzeug), Klaus Metzler (Bass, Gesang), Bernd Zirovnicky (Keyboards), Siggi Michl (Gitarre, Gesang) und Werner Pöhlmann (Gitarre, Gesang). Sie treten am Freitag, 27. Juli, ab 20 Uhr im alten Schäferhaus in Wernstein 16 auf. Karten können unter 09229/7786 reserviert oder an der Abendkasse erworben werden. red