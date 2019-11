"Blao" im Kintopp

Am morgigen Freitag, 15. November, um 20 Uhr spielt die Bayreuth-Kulmbacher Formation "Blao" im Hollfelder Kintopp. Die fünf Musiker verknüpfen stilistische Elemente aus dem Schatz der Pop- und Rockgeschichte mit fränkischem "way of life". Für einen treibenden Groove sorgen Mike Müller (drums) und Klaus Metzler (Kontrabass/Gesang), Marcus Leclaire (Sologitarre) und Bernd Zirovnicky (keyboard) steuern hochenergetische Soli bei und Siggi Michl (Geang/Gitarre) ist für Musik und Texte verantwortlich. Karten bei ok-ticket.de oder an der Abendkasse. red