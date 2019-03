Blanco in Holzhausen

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat am Freitag die Frühjahrsmesse von Landtechnik Müller in Holzhausen eröffnet. Damit noch nicht genug Prominenz: Sänger Roberto Blanco folgte gegen 14 Uhr im Showteil und sorgte für gute Laune. Am Samstag sorgen ab 10 Uhr die "Rossinis", ab 14.30 Uhr die "Troglauer Buam" für Unterhaltung. Am Sonntag, 31. März, zieht ab 14 Uhr die "Ramba-Samba-Truppe" über das Firmengelände, während gleichzeitig die "Rhöner Rucksack-Musikanten" aufspielen. Die Messe ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. red