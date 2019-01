Blaicher Mülldeponie ein Thema

Einen Sachsstand zur Entwicklung des Universitätscampus bekommen die Stadträte in der Sitzung am Donnerstag, 31. Januar, um 17 Uhr im Rathaus. Außerdem beschäftigt sich das Gremium mit der Errichtung einer Photovoltaik-Freianlage in Grafendobrach, dem Förderprogramm Gigabit-Ausbau und der Aufstufung eines Teilstücks der Vorwerkstraße zur Staatsstraße. Weitere Punkte sind die Hochwasserfreilegung Kinzelsbach, ein neuer Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Firma Bayernwerk, ein Antrag der Geschwister-Gummi-Stiftung auf Kostenbeteiligung an durchgeführte Bauarbeiten in der Straße Kalte Marter sowie einem Nachtrag zu den Gestattungsverträgen zum Windpark Schimmendorf. Außerdem stehen die Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie Blaich, die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr Kulmbach, der Neubau eines "Technik-Gebäudes" in der Lichtenfelser Straße 20 und der Umbau der ehemaligen Bahnhofsgaststätte in ein Jugendzentrum auf der Agenda. Weitere Themen sind der Neubau der WC-Anlage in der Hans-Edelmann-Schule (Bau B) und die Flachdachsanierung über dem Kesselhaus des Schlachthofs Kulmbach. red