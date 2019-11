Blaicher Kirche lädt Kinder ein

Am Mittwoch, 20. November, dem schulfreien Buß- und Bettag, sind Kinder von fünf bis zehn Jahren zum Kinderkirchentag unter dem Thema "Gott ist meine Burg" eingeladen. Da viele Erwachsene an dem früheren Feiertag arbeiten müssen, bietet die Auferstehungskirche seit Jahren eine charmante Lösung zur Betreuung der Kinder an. Sie sind von 7.45 bis 13 Uhr versorgt und werden viel Spaß haben. Frühstück und Mittagessen sind inklusive. Die Jungen und Mädchen spielen, hören Geschichten, basteln und lernen Lieder. Dass Gott wie eine Burg ist, die Menschen schützt und ihnen Geborgenheit gibt, das werden die Kinder an diesem Vormittag erfahren. Um 12.45 Uhr sind die Eltern zu einer Abschlussandacht in die Kirche eingeladen. Anmeldungen sind im Pfarramt der Auferstehungskirche, Telefon 09221/ 4826, oder bei Diakon Günther Wagner, Telefon 09221/ 6909832, möglich. red