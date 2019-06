Am Freitag, 9. Juni, findet um 19.30 Uhr vor der Dreieinigkeitskirche in Bad Staffelstein eine Bläserserenade statt. Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinden Bad Staffelstein und Herreth spielt bekannte Heimat- und Volkslieder zum Zuhören und Mitsingen. Die Zuhörer sind eingeladen zu einer musikalischen Reise mit klassischer Blechbläsermusik Der Eintritt ist frei. Bei Regen findet das Konzert in der Kirche statt. red