Bläsergottesdienst und Eintopfessen

Die evangelische Kirchengemeinde Hammelburg lädt ein zu einem musikalisch gestalteten Gottesdienst am Sonntag, 15. Dezember, in die St. Michael-Kirche ein. Beginn ist um 10 Uhr. Bläser des Verbandes evangelischer Posaunenchöre in Bayern begleiten im Rahmen eines Wochenendseminars für populäre Musik im Wechsel mit der Orgel den Gemeindegesang und bringen neue geistliche Lieder, Instrumentalstücke und moderne Bläserarrangements zu Gehör. Im Anschluss an den Gottesdienst bietet der Frauenkreis der evangelischen Kirchengemeinde ein Eintopfessen im Martin-Luther-Haus an. Der Spendenerlös des Mittagessens ist für die Aktion "Brot für die Welt" bestimmt und kommt Menschen in den armen Ländern der Erde zugute. sek