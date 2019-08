Bläser sind erwachsen geworden

Die Kerwa Gremsdorf, die die Musiker dieses Jahr auch ausrichten, bietet den passenden Rahmen für das 40. Jubiläum der Blaskapelle Gremsdorf. Im Jahr 1978 wurde in Gremsdorf der Wunsch nach einer Blaskapelle immer lauter und so kamen am 20. Januar 1979 auf Anregung von Willi Salomon zahlreiche Eltern in den Gasthof Scheubel zu einer Informationsveranstaltung.

Das Interesse war so groß, dass bereits am 24. März 1979 die Jugendkapelle Gremsdorf ins Leben gerufen wurde. Man entschied sich, die Kapelle als selbstständige Unterabteilung dem Gesangverein Eintracht Gremsdorf anzuschließen.

Der erste Vorsitzende wurde Peter Kestler vom Gesangverein. Zum Verantwortlichen für die Blaskapelle ernannte man Schriftführer Konrad Warter.

Der damalige Gemeinderat mit seinem Bürgermeister Erhard Knoll stellte sofort einen Geldbetrag für die Anschaffung von Instrumenten zur Verfügung. Die ersten Proben fanden im Feuerwehrhaus in Buch statt.

Am 12. Februar 1982 bekam die Blaskapelle ihren ersten eigenen Proberaum im ehemaligen Schulhaus. Bis heute dürfen die Musiker diesen Proberaum und einen Ausbildungsraum nutzen.

Der erste Dirigent war Herrman Zeitler (1979). Ihm folgten 1982 Hans Braun, dann 1986 Fritz Bock, 1987 Georg Dennert, 1994 Joachim Böhm, 1995 Günter Siebenhaar und 2013 Harald Junggunst.

Seit 2016 steht Rainer Endreß am Dirigentenpult. Seit dem 5. Januar 1985 besitzt nun die Blaskapelle einen eigenen Vorstand. Nur der erste Vorsitzende war noch für Gesang und Blasmusik zuständig. Beide Abteilungen machten einstimmig Konrad Warter zum ersten Mann des Vereins.

Um das musikalische Interesse bei den Kindern rechtzeitig zu wecken, entschloss sich die damalige Jugendkapelle 1985, musikalische Früherziehung und Instrumentalausbildung anzubieten. So konnte gezielt Nachwuchs herangezogen und gefördert werden.

Vom 9. bis 11. Juni 1989 feierte die Kapelle ihr zehnjähriges Bestehen und hielt dabei gleichzeitig ein Bundesbezirks-Musikfest. Die Blaskapelle Gremsdorf ist seit ihrer Gründung Mitglied beim Nordbayerischen Musikbund (NBMB).

Getrennte Wege

Seit 26. Februar 1999 ist die Blaskapelle keine Unterabteilung des Gesangvereins mehr. Außerdem waren die Jungen aus der Jugendkapelle erwachsen geworden und so nannte man sich von nun an "Blaskapelle Gremsdorf".

Einstimmig wurde beschlossen, dass beide Musik-Abteilungen getrennt werden und so entstanden zwei eigenständige Vereine.

Im Rahmen der Neugründung der Blaskapelle Gremsdorf wurde Konrad Warter für seine Führungstätigkeit seit Bestehen des Vereins gedankt und er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Im Jahr 2014 kam eine neue Abteilung dazu "Die jungen Wilden". 17 junge Musikanten musizieren begeistert zusammen. Aber noch nicht genug. Seit Oktober 2018 gibt es die neue Nachwuchskapelle: "Die Gremsberry" mit 14 Musikanten, die am kommenden Wochenende ihren ersten großen Auftritt haben.

Das Hauptorchester zählt zurzeit 27 Musiker. Im Verein sind gesamt 143 Mitglieder, davon 44 Jugendliche.

Die Jungen lernen viel in der vereinseigenen Ausbildung und werden so nach und nach in das nächsthöhere Orchester integriert.

Die "Blaskapelle Gremsdorf" hat sich seit einigen Jahren voll und ganz der Unterhaltungs- und Stimmungsmusik verschrieben und so machte sie sich auf diesem Gebiet einen immer besseren Namen.

Das Repertoire reicht von der klassischen Böhmischen Blasmusik über Oldies und Schlager der 60/70/80er Jahre, Stimmungs- und Tanzmusik bis hin zu aktuellen Hits. Gekrönt wird ein Auftritt oft durch mehrstimmigen Gesang. "Die Blaskapelle Gremsdorf hat keine Nachwuchssorgen", betont Vorsitzender Raimund Kratz stolz.

Von der kleinsten Geburtstagsfeier (unpluggged) bis zum größten Festzelt für mehrere Tausend Personen - für die Blaskapelle Gremsdorf gilt: "Livemusik handgemacht".

Am Festabend werden Gäste aus der Politik dem Bürgermeister beim Anzapfen hilfreich zur Seite stehen. Außerdem gibt es viele Ehrungen.