Bläser in der Harmonie

Am Montag, 27. Mai, findet um 19 Uhr das traditionelle Konzert der Holz- und Blechblasinstrumente der Städtischen Musikschule unter dem Motto "Mit frischem Wind" im Spiegelsaal der Harmonie statt. Viel Kammermusikalisches wird zu hören sein: Zu nennen sind ein Blechbläser- und ein Hornquartett, ein kleines Flöten- und ein kleines Klarinettenensemble sowie gemischte Besetzungen mit Spielpartnern an Harfe und Klavier. Besonders erwähnenswert ist der Mitteilung zufolge der Auftritt des Blockflötenensembles, das unter anderem mit einer jüngst über den Förderverein Städtische Musikschule Bamberg angeschafften Subbassflöte sein Können zeigen wird. Der Bamberger Klarinettenchor wird das Publikum mit einem Satz aus der Serenade in d-Moll von Antonin Dvorák und zwei Sätzen aus der "Steven Foster Jazz Suite" verabschieden. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos unter www.musikschule.bamberg.de. red