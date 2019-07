"Black Jack" stärkt die Dorfgemeinschaft

Früher haben sie noch Fußballturniere veranstaltet. Aber da waren sie auch noch 25 Jahre jünger. Früher waren sie irgendein Stammtisch - jetzt sind sie der "Black Jack".

So oder so ähnlich kann man die Geschichte zusammenfassen, die im Jahr 1994 in einem Tanzcenter in Unterpreppach begonnen hat. Da kam es fünf Birkachern in den Sinn, einen Stammtisch zu gründen und diese Idee setzten sie dann nach und nach um, wie die Gruppe selbst mitteilte. Der "Black Jack" Birkach entstand und hat seitdem viel bewegt und sich zu einer festen und zuverlässigen Größe im nördlichen Landkreis Haßberge entwickelt. Ob das erste Bierfest, das Johannisfeuer oder Jugendgottesdienste - immer wieder konnten gelungene Feste auf die Beine gestellt und ein wertvoller Beitrag für die Dorfgemeinschaft geleistet werden. Dem ersten Sportplatzfest sollten noch viele weitere Kleinfeldturniere folgen, bei denen so manche Freundschaft geschlossen wurde und Geschichten für die Nachwelt entstanden.

Das Jubiläumsfest

Jetzt wurde das 25-jährige Bestehen gefeiert. Weil die meisten Mitglieder mittlerweile weder Luft noch Talent für ein Fußballturnier haben, hat sich der Stammtisch etwas Besonderes ausgedacht: die Black-Jack-Games. Bei gutem Wetter und kurzen Regenmomenten wurde auf dem Sportplatz in Birkach mit viel guter Laune und einem Hauch Ehrgeiz voller Körpereinsatz gezeigt. Im acht Team starken Teilnehmerfeld waren "Irrlicht Ebensfeld" sowie die "Hamsterbande", die Gartenfreunde Birkach, "Vollgas Italia" und "Italia Vollgas", zwei Mannschaften der "Feierabendseidlas" Birkach und "Radler ist kein Alkohol" vertreten, die sich alle mit Spaß und Leidenschaft in die Spiele stürzten. In Disziplinen wie Bierkästen-Stapeln oder Schubkarren-Rennen wurden Kraft und Geschicklichkeit getestet. Beim Nageln mit der Hammerspitze oder dem Bierdosen-Schießen konnte auch mit Glück oder Talent gepunktet werden. Flaschen angeln, Eier balancieren und Bier-Pong komplettierten die bunte Spieleauswahl, aus der letztendlich die "Hamsterbande" als Sieger hervor ging.

Der Präsident Gerd Mirwald nahm die Siegerehrung vor. Er selbst wurde für seinen unermüdlichen Einsatz in den vergangenen 25 Jahren von seinem Stammtisch geehrt und mit viel Applaus vom Publikum bedacht. Den anschließenden gemütlichen Abend leiteten die Birkacher Musikanten ein, die nicht nur mit dem "Böhmischen Traum" dem Zelt einheizten. Im Anschluss sorgte DJ Chris mit seiner bunten Musikmischung bis in die Morgenstunden für gute Stimmung und eine volle Tanzfläche. red