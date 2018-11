Black Friday bei Golfern

Der Golfclub Oberfranken beteiligt sich morgen am weltweiten Black Friday. Mit dem Hinweis auf das 50-jährige Bestehen, das der älteste Golfclub der Region heuer gefeiert hat, bietet der Verein an, neue Mitglieder zu einem Jahresbeitrag aufzunehmen, der für die nächsten zwei Jahre einen Rabatt von 35 Prozent beinhaltet. Voraussetzung ist, dass sich die Golfinteressenten noch in diesem Jahr zu einem Beitritt entschließen und im Frühjahr 2019 einen Grundkurs absolvieren, damit sie den Thurnauer Golfplatz auch voll nutzen können. Die Sonderkondition sind nur online und nur am Freitag buchbar unter der Adresse www.gc-oberfranken.de/news.html. red