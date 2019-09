Black Dukes feiern vor dem Derby den dritten Sieg in Serie

Auch das erste Heimspiel der Rückrunde in de bayerischen Football-Aufbauliga gewannen die derzeit in blendender Fassung spielenden Coburger Black Dukes. Die Footballer empfingen auf dem Angersportplatz die Rhinos aus Herzogenaurach, die die Dukes in ihrem letzten aufeinandertreffen noch deutlich mit 32:0 besiegten.

Dem Ergebnis des Coin Toss folgend, starteten die Herzogenaurach Rhinos zunächst mit dem Kick Off. Dabei wurde der Ball über die Seitenlinie ins Aus befördert, was den Wurf einer Flagge zur Folge hatte. Die Black Dukes hatten daraufhin die Wahl, ob sie von der 35 Yard-Linie statt der 25 Yard-Linie starten wollen oder einen erneuten Kick Off der Rhinos fordern.

Die Coburg Black Dukes forderten den erneuten Schuss, der in den Händen von Kevin Rashad Kelm landete. Dieser entschied sich für einen Return, dem Lauf mit dem Ball in Richtung gegnerischer Endzone. Ein Ende fand der Spielzug erst durch einen Touchdown zum frühen 6:0. Der anschließende Extrapunktversuch, auch PAT (Point after Touchdown) genannt, wurde von Tobias Pilz erfolgreich verwandelt.

Nach diesem ersten Auftritt des Special Teams betrat die Defensive der Coburger das Spielfeld. Diese erfüllte in ihrem ersten Drive genauso ihre Aufgabe, wie das Special Team zuvor. Schon mit den ersten vier Versuchen, im englischen Downs genannt, erzielten die Herzogenauracher nicht die erforderten zehn Yards für einen erneuten ersten Versuch. Somit wechselte das Angriffsrecht.

Starke Coburger Defensive

Der darauffolgende erste Drive der Offensive blieb für die Coburger ebenfalls erfolglos. Gewillt, keinen Touchdown zuzulassen, betrat die Defensive der Coburger erneut das Feld. Der erste Versuch der Herzogenauracher wurde ein Yard hinter dem Ausgangspunkt, der sogenannten Line of Scrimmage, gestoppt. Somit galt es nun für die Rhinos elf Yards für ein neues erstes Down zu überbrücken. Dies versuchten die Gäste erneut über einen Lauf, wobei die Coburger jedoch den Ballträger so tackelten, dass dieser den Ball verlor. Der nun freie Ball wurde direkt von den Coburg Black Dukes aufgenommen, womit der Offensive der zweite Auftritt ermöglicht wurde.

Doch auch diesen beendeten die Coburger punktlos. Erst im dritten Drive erzielte die Offensive der Dukes den ersten Touchdown mit einem Wurf an die Außenlinie zu Tobias Pilz. Erfolgreich war auch Pilz"s anschließender Extrapunkversuch zum 14:0.

Im zweiten Viertel war es nun an den Rhinos die nächsten Punkte auf die Anzeigetafel zu schreiben. Diese schafften es innerhalb von fünf Versuchen 60 Yards auf dem Spielfeld zu überbrücken. Zu gute kam ihnen dabei eine 15-Yard-Strafe gegen die Defensive der Black Dukes aufgrund eines Griffs in das Gesichtsgitter des Gegners. Der anschließende PAT verkürzte den Rückstand auf 7:14.

Doch schon im nächsten Drive schafften es die Coburg Black Dukes die Führung wieder auf 14 Punkte auszubauen. Diesmal war es an Quaterback Miller, der den Ball in die Endzone brachte. Erneut schoss Tobias Pilz den PAT erfolgreich durch die Pfosten.

Die zweite Halbzeit wurde ebenfalls von den Coburgern bestimmt. Die Defensive lies keine weiteren Punkte zu und hielt, nicht zuletzt durch die Interception von Kevin Thomas, der Offensive den Rücken frei. Diese bedankte sich bei ihren Teamkollegen mit zwei weiteren Touchdowns.

Den ersten erzielte Patrick Williams mit einem Lauf über fünf Yards. Im nächsten Angriff der Coburger war es Lennon Grinols, der zusammen mit dem Pass insgesamt 80 Yards bis zum Touchdown zurück legte. Beide Extrapunktversuche wurden wieder von Tobias Pilz erfolgreich verwandelt.

Eine Woche Pause vor dem Derby

Nun haben die Coburg Black Dukes ein Wochenende Pause bevor es am Samstag, 5. Oktober im Derby gegen die CoTrojans Coburg geht. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Vestestädter konnten die Black Dukes für sich entscheiden. Nun gilt es sich auch für das Rückspiel entsprechend vorzubereiten. Die Siegesserie der vergangenen drei Spiele möchten die Dukes keinesfalls abreißen lassen. jos