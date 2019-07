Black Dukes chancenlos

Die Football-Spieler der Black Dukes Coburg fanden am Kirchweih-Sonntag in Herzogenaurach ihren Meister. Die gastgebenden "Rhinos" gewannen in der Aufbauliga Nord mit 32:0. Das Interesse an der Football-Premiere in Herzogenaurach war groß, am Einlass gab es lange Schlangen. Fast 800 Zuschauer waren vor Ort.

Und vor allem die heimischen Fans brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen, denn die Rhinos lieferten ihnen ein begeisterndes Spiel mit zahlreichen tollen Spielzügen. Die Black Dukes aus Coburg, immerhin mit drei Siegen und nur einer Niederlage angereist, hatten gegen die entfesselt aufspielenden Rhinos keine Chance und mussten sich, auch in der Höhe verdient, mit 0:32 geschlagen geben.

Und das, obwohl es zu Beginn der Partie gar nicht danach aussah. Coburg kam gut in die Offensive und arbeitete sich schnell in die Hälfte der Gastgeber vor. Kurz hinter der Mittellinie war aber Endstation für die Black Dukes. Herzogenaurach startete danach durch. Die Nashörner dominierten das komplette Spiel.

Als es bei einem Angriffszug nach dem Coburger Ehrenpunkt aussah, gelang den Platzherren kurz vor der eigenen Endzone eine Interception. Im Klartext: Ein Spieler fing den Ball der Coburger erfolgreich ab. Auf diese Aktion folgt e die spektakulärste Szene, als sich Andres Alvarez mit einem unwiderstehlichen Lauf über 95 Yards durchtankte. ts