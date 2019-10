Black Dukes besiegen die Phantoms

Toller Erfolg für die Coburger Football-Spieler. Mit 20:14 besiegten die Black Dukes am Samstag auf dem Anger-Sportplatz die Bamberg Phantoms und sicherten sich dadurch am letzten Spieltag gemeinsam mit dem Team aus der Domstadt und den Nürnberg Silverbacks (12:11-Sieger in Herzogenaurach) punktgleich den 1. Platz in der bayerischen Aufbauliga.

Die Leistungssteigerung nach der Vorrunde, als niemand mehr mit einem derartigen Höhenflug der Vestestädter gerechnet hat, ist auch mit der personellen Situation bei de Black Dukes verbunden. Immerhin konnten die Verantwortlichen mit Trainer Zintl an der Spitze mehrere erfahrene Amerikaner verpflichten. Hinweis: Ausführlicher Spielbericht folgt. ct