BKV lädt zur Hauptversammlung ein

Am Sonntag, 10. März, findet im Schützenhaus Wallenfels die Bezirkshauptversammlung der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) statt. Beginn ist um 14 Uhr, ab 13.30 Uhr spielt die Blaskapelle Wallenfels zur Unterhaltung auf. Auf der Tagesordnung stehen auch Neuwahlen sowie anstehende Termine. Es wird bereits jetzt auf die BKV-Landesfriedenswallfahrt am 5. Mai in Violau bei Augsburg hingewiesen. red