Björn Sommerer bleibt an der Spitze der FuG

Gemeinderat Björn Sommerer steht weiterhin an der Spitze der FuG (Für unsere Gemeinde Neudrossenfeld). In der Hauptversammlung im Gasthof Schnupp wurde Sommerer einstimmig wiedergewählt, ebenso sein Vertreter Matthias Deinert.

Während Deinert über die gesellschaftlichen Ereignisse berichtete, gab Gemeinderat Harald Kull einen Einblick in die aktuelle Arbeit des Gemeinderates. Kull betonte dabei, dass seine Fraktion im zurückliegenden Jahr wieder spitze war, was das Einbringen von Anträgen in den Gemeinderat angeht. Dabei seien die FuG-Stammtische mit den öffentlichen Fraktionssitzungen in den Ortsteilen eine große Hilfe.

Björn Sommerer verwies auf eine Gepflogenheit innerhalb der FuG: "Es gibt auch die eine oder andere Sache, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, aber das ist ja das, was wir uns bei der FuG auf die Fahne schreiben, dass jeder seine Meinung sagen kann." Sommerer sprach in dem Zusammenhang den beabsichtigen Mehrgenerationenpark an: "Ich bin nicht gegen so ein Gelände, denn unsere Bürger werden immer älter. Ich weiß aber nicht, ob es sinnvoll ist, diesen Park an einer Hanglage einzurichten, denn in einem Rollstuhl oder mit einem Rollator wird es dort schwierig."

Sommerer merkte an, dass es nicht das erste Projekt in dieser Wahlperiode sei, das nicht zu Ende geführt wird: "Das Einzige, was fertig gemacht wurde, das ist das Bräuwerck, und das Seniorenheim wurde gebaut. Das sind aber zwei Maßnahmen, die Dieter Schaar als Bürgermeister noch auf den Weg gebracht hat. Seitdem haben wir für unseren Ort nichts vorangebracht." Was das mögliche Baugebiet "Dreschenau" angeht, machte Sommerer deutlich, dass die FuG nicht der "Totengräber" gewesen sei: "Wir haben damals einen vernünftigen Antrag im Gemeinderat gestellt, und der wurde abgelehnt. Bürger haben sich dagegen aufgelehnt, und dieser Bürgerentscheid ist positiv ausgegangen, dabei mit einer Teilnahme von 72 Prozent Wahlbeteiligung, die ihresgleichen sucht in ganz Bayern." Jetzt seien Wohnbaugebiete im Gespräch.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender: Björn Sommerer. 2. Vorsitzender: Matthias Deinert. Schatzmeister: Uwe Peetz und Bernd Peetz. Schriftführer: Mirjam Lehmann und Katrin Bublik. Marketingbeauftragte: Jürgen Hüther und Anette Fial. Werner Reißaus