Biz hat zwischen den Feiertagen geschlossen

Das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) in Haßfurt hat zwischen den Feiertagen vom 24. Dezember bis zum 1. Januar geschlossen. Am Donnerstag, 2. Januar, ist das Biz am Marktplatz wieder geöffnet. Das Haus am Dürerweg ist während der Ferientage durchgehend geschlossen und öffnet wieder mit Schulbeginn am Dienstag, 7. Januar. red