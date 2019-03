Biz am Marktplatz hat heute bis 12.30 Uhr auf

Am heutigen Faschingsdienstag, 5. März, hat das Bibliothekszentrum (Biz) in Haßfurt am Marktplatz von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet und bietet die Gelegenheit zur Ausleihe oder zur Zeitungslektüre bei einer Tasse Kaffee. An den weiteren Tagen der Faschingswoche hat das Biz zu den gewohnten Zeiten von Mittwoch bis einschließlich Samstag geöffnet. Die Biz-Zweigstelle am Dürerweg ist wegen der Faschingsferien geschlossen. red