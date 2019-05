Am Sonntag vor Christi Himmelfahrt, Sonntag 26. Mai, veranstaltet die Kirchengemeinde Johannisthal eine Bittprozession nach Theisenort. Begleitet vom Musikverein Johannisthal starten die Teilnehmer um 8 Uhr an der katholischen Kirche St. Marien Johannisthal. In Theisenort angekommen, wird in der Pfarrkirche zusammen mit den Theisenortern die heilige Messe, welche von Pater Maximilian Kray zelebriert wird, gefeiert. Wieder in Johannisthal angekommen, sind die Pilger zu einem Weißwurstfrühstück in den Pfarrsaal eingeladen. Natürlich auch die, die nicht so gut zu Fuß sind und mit dem Auto dabei waren. red