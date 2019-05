Bittgang zum Käppele

Gemeinsam unterwegs: Zum Eberner Käppele führte eine Sternbittprozession der Gläubigen aus Ebern und Unterpreppach. Gottes Segen und Abwendung von Gefahren und Notsituationen haben zum ersten Mal viele Gläubige aus Unterpreppach und Ebern gemeinsam erbeten. Im Koordinationsausschuss beschlossen, vom Käppelesverein organisiert und mitgestaltet, hatte die Bittprozession Fahnen, Ministranten, Musiker, Vorbeter und Jung und Alt vereint. Pfarrer Pater Rudolf Theiler hat bei gutem Wetter einen ergreifenden Gottesdienst am Eberner Käppele gestaltet, wie der Käppelesverein mitteilte. Wie das Kreuz auf dem Berg jede Nacht über Ebern strahlt, so will der Käppelesverein heuer zum 60. Jubiläum am Sonntag, 14. Juli, mit einem Gottesdienst mit dem Altbischof Friedhelm Hofmann einladen und dann wieder gemeinsam feiern. red